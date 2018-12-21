Железнодорожные вокзалы Алматы передадут в коммунальную собственность города

Железнодорожные вокзалы «Алматы-1» и «Алматы-2» передадут в коммунальную собственность города. Глава города Бауыржан Байбек уверен, что это позволит акимату провести реконструкцию вокзалов, увеличив пропускную способность, а также развивать их как часть транспортной инфраструктуры.

По данным акимата, начать реконструкцию вокзала «Алматы-1» планируется в 2019 году, а вокзала «Алматы-2» в 2020-м.

«В рамках проводимой модернизации городских пространств за счет местного бюджета в этом году уже реконструированы обе привокзальные площади, где расширены площади озеленения и уложена тротуарная плитка. Перед самими вокзалами произведено перераспределение потоков с приоритетом для общественного транспорта, обустроены пешеходные переходы с островками безопасности и установлены камеры видеонаблюдения», - сообщили в акимате.

Власти напоминают, что ранее в коммунальную собственность города были возвращены другие объекты Алматы. В частности, возврат земель КЦДС «Атакент» «позволил сократить площадь асфальтного покрытия на территории комплекса с демонтажем различных пристроек на газонах и высадкой деревьев», а «в целях обеспечения безопасного передвижения пешеходов ликвидирована стихийная парковка и запрещен въезд на территорию». Кроме того, акимату передана территория площадью 2,7 га в квадрате улиц Розыбакиева-Штрауса-Ескараева-Радостовца, на этом месте в скором времени появится Музей сакской культуры под открытым небом. Также городу был передан земельный участок, предназначенный для строительства жилого комплекса, в северной части парка «Южный», там ведется реконструкция парковой зоны. А после передачи в коммунальную собственность города территории природного памятника «Роща Баума» проведена инвентаризация и возвращены земли площадью 2,5 га, захваченные частными лицами и владельцами автосалона. Сейчас ведется работа по расширению флоры парковой зоны.