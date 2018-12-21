Facebook разрабатывает криптовалюту для денежных переводов

Цифровая валюта будет привязана к доллару США, «чтобы минимизировать волатильность». В первую очередь возможность перевода денег в криптовалюте получат жители Индии. Однако компания пока далека от того, чтобы выпустить валюту – пока она работает над стратегией, включая план для депозитарных активов или регулярных валют, которые будут использоваться для защиты стоимости криптовалюты, отмечают источники.

Как пишет Bloomberg, от Facebook давно ждут дальнейших шагов в сфере финансовых услуг после того, как в 2014 году компания наняла бывшего президента PayPal Дэвида Маркуса для запуска своего приложения Messenger. В мае Маркус стал руководителем инициатив по блокчейну. По словам сотрудников LinkedIn, в его блокчейн-группе насчитывается около 40 человек, и что «как и многие другие компании, Facebook изучает способы использования возможностей технологии блокчейна», а «новая команда изучает множество различных приложений».

Bloomberg считает, что у Facebook есть все шансы создать стабильную цифровую валюту. При этом это будет первая крупная технологическая компания, которая запустит такой проект.

WhatsApp пользуется большой популярностью в Индии, насчитывая более 200 млн пользователей. Индия также лидирует в мире по денежным переводам – ​​по данным Всемирного банка, в 2017 году жители этой страны отправили домой $69 млрд. Кроме того, в стране насчитывается 480 млн интернет-пользователей, а по прогнозам Forrester Research Inc., к 2022 году это число возрастет до 737 млн.