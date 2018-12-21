В Казахстане из 178 кандидатов в судьи только 7 успешно прошли отбор

«Практическая реализация нового порядка квалификационных экзаменов была назначена в сентябре текущего года, до этого проводились подготовительные работы. По состоянию на декабрь месяц мы провели три экзамена, куда были приглашены 178 кандидатов, которые прошли и психологическое, и компьютерное тестирование. Из 178 только 7 человек выдержали все испытания и показали положительный результат», - сказал член Высшего судебного совета РК Адил Куркбаев на заседании ВСС.

По старой системе кандидаты сразу приглашались на компьютерное тестирование, потом собеседование, в целом приглашались около 100-120 человек, из них успешно проходили тестирование около 20-25%. По новой же системе более 90% кандидатов не прошли отбор.

«Когда мы говорим цифры, что 178 человек сдали, прошли 7, то давайте радоваться этому. Значит, система хорошо работает. Ничего страшного в этом нет. Во Франции, вы, наверное, слышали - там несколько тысяч человек проходят в учебное заведение. Всего 800 человек там два года учатся. Из этих 800 человек всего лишь 10-15 в итоге становятся судьями. Остальные используются для другой работы. Поэтому мы могли бы подумать, если есть интерес у других госорганов. Те, кто не проходят на судью, но показывают хорошие результаты, может быть их брать в качестве консультантов судей, помощников или на другие должности в аппарате Верховного суда. Мы должны видеть результаты этой работы. А судьями должны становится единицы из тысячи», - добавил председатель Верховного суда РК Жакип Асанов.