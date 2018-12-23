В российском Соликамске при пожаре в шахте погибли 8 горняков

Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске, где произошел пожар, сообщает ТАСС .

Задымление в шахте компании «Уралкалий» произошло в субботу около 10:04 мск. Всего в стволе шахты работали 17 человек: 8 из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными 9 человек, жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. Задымление произошло в связи с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров.

Спасатели нашли два тела горняков на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне - тела еще шестерых человек. Спасательная группа начала спуск в шахту для поиска девятого рабочего. Также продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов горения в шахте.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек»).