Казахстанцы «прочувствуют тепло и работу правительства», считает Бозумбаев

Текущий осенне-зимний период проходит в штатном режиме, потребители обеспечены электрической и тепловой энергией в полном объеме, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр энергетики канат Бозумбаев. В этой связи он считает, что казахстанцы встретят новый год «с хорошим настроением».

«Запланированные на год ремонтные работы на электрических станциях практически завершены. Выполнен ремонт 8 энергоблоков, 52 котлов и 44 турбин, 28,3 тыс. км линий электропередачи и 500 котельных в зоне централизованного теплоснабжения. В целом ремонтные работы проводятся по утвержденному системным оператором графику», - сообщил Бозумбаев.

Вместе с тем он обратил внимание на необходимость ускорение ремонта котла № 2 на ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау».

«Это связано с соблюдением температурного режима при понижении температуры наружного воздуха», - объяснил министр.

По его информации, с начала текущего отопительного периода при снижении температуры наружного воздуха отмечено 23 факта несоблюдения температурного графика работы тепловых сетей, что на 40% меньше, чем в прошлом году. Наибольшее количество допущено на ТЭЦ-2 АО «Арселор Миттал Темиртау» - 7 раз и ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» - 4 раза.

«Несоблюдение температурного графика происходит при выводе в аварийный ремонт котлов на ТЭЦ», - пояснил Бозумбаев.

С начала осенне-зимнего периода 2018-2019 годов в единой электроэнергетической системе крупных технологических нарушений не допущено, также заверил глава Минэнерго. Вместе с тем отмечались локальные отключения электрических сетей с вводом ограничений потребителей. Наибольшее количество зафиксировано в Павлодарской области и Астане.

«Министерство совместно с центральными и местными исполнительными органами продолжит работу по обеспечению стабильного прохождения текущего отопительного сезона. Мы считаем, что граждане встретят новый год с хорошим настроением. Для этого мы проделаем всю работу. Я считаю, что наши граждане прочувствуют тепло, работу, проделанную правительством», - заключил Бозумбаев.