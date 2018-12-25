Дело о смоге в Алматы: акимат и «АлЭС» дают разные данные по выбросам

У акимата Алматы и АО «Алматинские электрические станции», организации, которая занимается производством электрической и тепловой энергии в городе, разнятся данные по выбросам. Об этом стало известно в ходе очередного судебного заседания в Бостандыкском районном суде по гражданским делам по иску гражданского активиста Альнура Ильяшева в акимату Алматы.

В частности, на прошлом заседании заместитель главного инженера «АлЭС» Рамиль Галиев заявил, что выбросы ТЭЦ-2 в 2017 году составили 33 тыс. тонн.

«Тем временем в документах, которые есть в открытом доступе на сайте акимата Алматы, указана другая цифра – 41 тысяча тонн», - заметил Ильяшев на суде.

Ни Галиев, ни представитель ответчика – акимата Алматы – Надир Омаров не смогли дать четкого пояснения в связи с этим противоречием.

Судья Сара Каракузиева перенесла судебное заседание на 27 декабря.

Напомним, Ильяшев обвиняет городские власти в том, что они не решают вопрос со смогом в крупнейшем городе Казахстана. В его исковом заявлении отмечается, что «одним из основных и крупных загрязнителей воздушного бассейна г. Алматы являются выбросы ТЭЦ-2 АО «Алматинские электрические станции» в Алатауском районе». Ильяшев ссылался на Комплексную программу по снижению загрязнения окружающей среды, которая должна быть реализована до 30 сентября 2019 года. Однако в отзыве акимата на иск указывается, что эта программа «утратила силу». При этом власти города не признают свое бездействие в ситуации со смогом.

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