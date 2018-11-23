Гражданский активист подал иск против акимата Алматы из-за смога

Гражданский активист Альнур Ильяшев подал иск против акимата Алматы, который, по его мнению, не уделяет проблеме загрязнения воздуха в городе должного внимания.

«Заявление распределено судье Каракузиевой. Посмотрим, какие будут доводы у акимата в оправдание их бездействия в отношении алматинского смога. В то время как в соответствии со статьей 31 Конституции Республики Казахстан: 1. Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека. 2. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, влечет ответственность в соответствии с законом», - написал на своей странице в Facebook Ильяшев.

В своем исковом заявлении Ильяшев пишет, что «одним из основных и крупных загрязнителей воздушного бассейна г. Алматы являются выбросы ТЭЦ-2 АО «Алматинские электрические станции» в Алатауском районе».

«Интересно будет узнать, почему, несмотря на данный закрепленный Конституцией РК приоритет, бюджетные средства в Алматы направляются на второстепенные и к тому же непопулярные и сомнительные проекты типа строительства ГЛК «Кокжайлау», - написал Ильяшев на Facebook.

Ранее Ильяшев уже подавал гражданский иск против акимата Алматы – в сентябре этого года Бостандыкский районный суд по гражданским делам рассмотрел его претензию к городским властям, которых активист обвинял в нарушении конституционных прав граждан на проведение мирного митинга. В этом случае – о реформе МВД.

Тем временем сегодня на правительственном часе в сенате вице-министр энергетики Сабит Нурлыбай также поднял вопрос выброса загрязняющих веществ.

«В Алматы есть ТЭЦ-2. И сейчас по вопросу перехода на газ этой ТЭЦ разработано предварительное технико-экономическое обоснование на строительство новой станции парагазотурбинными установками на газу. Мы будем походу этой работы докладывать, должна пройти экспертиза, должен быть разработан проект. При реализации проекта выброс твердых частиц и кислых в атмосферу и образование золошлаковых отходов снизится до 0%. И климат Алматы улучшится в разы. Снижение загрязнения воздуха, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах находится в прямой зависимости от качества сжигаемого топлива и количества автотранспортных средств», - сказал Нурлыбай.

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