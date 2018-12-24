Акимат Алматы не признает свое бездействие в ситуации со смогом

Сегодня в Бостандыкском районном суде по гражданским делам продолжились слушания по иску гражданского активиста Альнура Ильяшева к акимату Алматы. Ильяшев обвиняет городские власти в том, что они не решают вопрос со смогом в крупнейшем городе Казахстана. Он ссылался на Комплексную программу по снижению загрязнения окружающей среды, которая должна быть реализована до 30 сентября 2019 года. На предыдущих слушаниях представителей ответчика не было, но сегодня акимат предоставил отзыв на иск Ильяшева.

«Решением XXXVII-й сессии IV-го созыва маслихата города Алматы от 7 февраля 2011 года номер 399 решение XXVII-й сессии маслихата города Алматы IV созыва «Об утверждении комплексной программы по снижению загрязнения окружающей среды города Алматы на 2009-2018 годы» от 24 апреля 2009 года номер 187 признано утратившим силу», - говорится в отзыве акимата на иск Ильяшева.

Ильяшев в суде выразил намерение запросить протокол заседания маслихата, чтобы общественность знала причины отмены Комплексной программы.

Следующее заседание назначено на 25 декабря на 17.00.

Ранее Vласть запросила новую программу в акимате Алматы, но пока ответ не получили.

Напомним, что первое слушание должно было назначено на 21 декабря, но представители ответчика не пришли на суд и не предоставили отзыв, хотя знали о том, что должны это сделать. В зале были только представители третьих лиц – департамента экологии и управления природных ресурсов.

В исковом заявлении Ильяшева отмечается, что «одним из основных и крупных загрязнителей воздушного бассейна г. Алматы являются выбросы ТЭЦ-2 АО «Алматинские электрические станции» в Алатауском районе». Он считает, что акимат не уделяет проблеме смога должного внимания.

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