Тотального отключения абонентских устройств с 1 января не будет – МИК

Казахстанцы, которые не успеют зарегистрировать свои мобильные устройства до нового года, не останутся без связи с 1 января, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций и.о. председателя комитета телекоммуникаций министерства информации и коммуникаций РК Виталий Ярошенко. Как объяснил эксперт, SIM-карты будут автоматически привязаны к гаджету, и проблемы могут возникнуть, если эту SIM-карту потом заменить.

«С 1 января тотального отключения абонентских устройств не будет. Новые правила не предусматривают тотальное отключение абонентских устройств. В эту дату произойдет автоматическая привязка той SIM-карты, которая установлена в устройстве. Если до этого момента пользователь не имеет возможность уточнить сведения о себе и актуализировать данные, то устройство привяжется к этой SIM-карте», - объяснил Ярошенко, подчеркнув, что «если вы попытаетесь что-то поменять после нового года, у вас могут возникнуть проблемы».

И связано это с тем, объяснил и.о. председателя комитета, что многие пользователи покупали SIM-карты еще в конце 90-х – начале 2000-х, и тогда процедуры оформления фактически не существовало, как правило, SIM-карта оформлялась на организации.

«Люди с тех времен до сих пор используют эти SIM-карты, работает и работает. Первого числа по SIM-карте произойдет привязка к устройству. Фактически устройство будет принадлежать тому человеку, на кого зарегистрирована эта SIM-карта», - добавил он.

Ярошенко заверил, что регистрация, которую проводят сейчас, делается для того, чтобы защитить устройство и SIM-карту.

«Не редки случаи, когда SIM-карта выходит из строя, абонент приходит в офис оператора и начинает разбираться, а операторы просят удостоверение, затем оператор данных проверяет и говорит, что SIM-карта не принадлежит человеку. Начинается разбирательство. Во избежание этого операторы собирают ИИН, чтобы идентифицировать абонента, чтобы не возникало проблем с регистрацией устройства и получения услуг. Неработоспособны будут только те устройства, где вы после первого числа включите другую SIM-карту и не совпадут ранее занесенные сведения – такое устройство перестанет работать. А если вернете обратно связанную SIM-карту, то устройство будет снова работать», - резюмировал Ярошенко.

Ранее министр информации и коммуникаций Даурен Абаев пообещал, что на Новый год казахстанцы не останутся без связи.