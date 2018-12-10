Абаев пообещал, что на Новый год казахстанцы не останутся без связи

С нового года незарегистрированные мобильные телефоны в Казахстане отключат от сети. И депутаты мажилиса обеспокоены, что на данный момент зарегистрировано только около 14 млн устройств из 26 млн. В понедельник в ходе правительственного часа министр информации и коммуникаций Даурен Абаев заверил, что такого ажиотажа, как с регистрацией граждан по месту жительства, с телефонами не будет, и пообещал, что казахстанцы на Новый год без связи не останутся.

«С 1 января 2019 года вступает в силу правило обязательной регистрации абонентских устройств пользователей сотовой связи. Проще говоря, кто не успеет к этому сроку зарегистрировать мобильный, тот останется без связи. Мы все видим, что проводится большая информационно- разъяснительная работа, но в то же время, по обнародованным данным, из 26 млн абонентов только 14 млн прошли регистрацию, это чуть больше половины», - заявил депутат Михаил Чирков.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев признал, 18-миллионное население страны имеет порядка 26 млн мобильных устройств, или на 3-4 телефона (сим-карт) на человека.

«Я думаю, что сейчас порядка 70% зарегистрировано, - предположил министр. - Это означает, что большая часть зарегистрировали свои телефоны. Помимо этого, около 2-3% - это не регистрируемые устройства – это сигнализации машин, которые не подлежат регистрации. Разъяснительную работу ведем, все необходимые люди, по всем сотовым операторам данные у нас есть. Я думаю, проблем не будет, и на Новый год люди без связи не останутся, это точно», - пообещал Абаев.

«Сейчас речь идет о том, чтобы у нас не было такого же ажиотажа, как по регистрации жилья», - в свою очередь отметила вице-спикер палаты Гульмира Исимбаева.

«Гульмира Истайбековна, не будет», - заверил Абаев.

Напомним, еще в прошлом году министр обещал, что ажиотажа с регистрацией не будет, заявив, что учтен опыт регистрации граждан по месту жительства.