Им назначен Бейбут Атамкулов
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Сменился министр иностранных дел Казахстана
фото с сайта primeminister.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Бейбута Атамкулова министром иностранных дел Республики Казахстан.

«Назначить Атамкулова Бейбута Бакировича министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Ранее пост министра иностранных дел занимал Кайрат Абдрахманов. Указом главы государства он освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

54-летний Бейбут Атамкулов в разные годы работал советником посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, советником-посланником посольства РК в Иране, во Франкфурте-на-Майне, был послом Казахстана в Малайзии, в Индонезии, Республике Филиппины. Работал ответсекретарем Министерства индустрии и новых технологий, Министерства по инвестициям и развитию. Был также акимом Южно-Казахстанской области. До нового назначения занимал пост министра оборонной и аэрокосмической промышленности.

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