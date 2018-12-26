Сменился министр иностранных дел Казахстана

«Назначить Атамкулова Бейбута Бакировича министром иностранных дел Республики Казахстан, освободив от должности министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», - говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Ранее пост министра иностранных дел занимал Кайрат Абдрахманов. Указом главы государства он освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

54-летний Бейбут Атамкулов в разные годы работал советником посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, советником-посланником посольства РК в Иране, во Франкфурте-на-Майне, был послом Казахстана в Малайзии, в Индонезии, Республике Филиппины. Работал ответсекретарем Министерства индустрии и новых технологий, Министерства по инвестициям и развитию. Был также акимом Южно-Казахстанской области. До нового назначения занимал пост министра оборонной и аэрокосмической промышленности.