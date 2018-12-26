Ранее Мининвестиций было реорганизовано
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Женис Касымбек возглавил новое министерство индустрии и инфраструктурного развития
фото с сайта primeminister.kz

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек назначен главой министерства индустрии и инфраструктурного развития. Такой указ подписал в среду президент Нурсултан Назарбаев, сообщается на сайте Акорды. Отметим, ранее ведомство, которое возглавлял Касыбек, глава государства реорганизовал.

«Назначить Касымбека Жениса Махмудулы министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, освободив от должности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

43-летний Женис Касымбек в разные годы работал вице-министром транспорта и коммуникаций РК, ответсекретарем этого министерства, был министром транспорта и коммуникаций, первым заместителем министра по инвестициям и развитию. На пост министра по инвестициям и развитию назначался дважды в 2016 году.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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