Женис Касымбек возглавил новое министерство индустрии и инфраструктурного развития

«Назначить Касымбека Жениса Махмудулы министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, освободив от должности министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

43-летний Женис Касымбек в разные годы работал вице-министром транспорта и коммуникаций РК, ответсекретарем этого министерства, был министром транспорта и коммуникаций, первым заместителем министра по инвестициям и развитию. На пост министра по инвестициям и развитию назначался дважды в 2016 году.