Женис Касымбек возглавил новое министерство индустрии и инфраструктурного развития

Ранее Мининвестиций было реорганизовано
Тамара Вааль, Астана, VластьМинистр по инвестициям и развитию Женис Касымбек назначен главой министерства индустрии и инфраструктурного развития. Такой указ подписал в среду президент Нурсултан Назарбаев, сообщается на сайте Акорды. Отметим, ранее ведомство, которое возглавлял Касыбек, глава государства реорганизовал.
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