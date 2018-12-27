Дарига Назарбаева указала на конфликт интересов в Минфине

Сенатор Дарига Назарбаева, выступая на пленарном заседании палаты парламента в четверг, подняла вопрос конфликта интересов в министерстве финансов после того, как в его ведение будет передана служба экономических расследований, сообщает «Казинформ» .

«Мой вопрос касается эффективности работы Службы экономических расследований. По последнему отчету Всемирного банка, самые коррумпированные госорганы – это налоговая и таможенная организации. Рассматривается вопрос о конфликте интересов, так как самые коррумпированные ведомства находятся в Минфине – министерство финансов управляет Службой экономических расследований. Ему нужно самому себя расследовать и наказывать», - отметила Назарбаева.

Она считает, что вопросами коррупционных преступлений в структуре министерства должен заниматься Комитет по финансовому мониторингу, но «о работе финмониторинга мы за последние годы не знаем и не слышим».

«Не считаете ли вы, что все-таки СЭР должна быть независима от Минфина и других министерств?», - спросила сенатор у министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова.

В свою очередь глава Миннацэкономики отметил, что вопросы, связанные с налогообложением и взаимодействием бизнеса и государства, традиционно во всех странах являются острыми и часто именно там происходят коррупционные преступления.

«СЭР в структуре Минфина работать проще. Я думаю, здесь есть синергия. Мы большую работу делаем в части упрощения взаимодействия между ведомствами правительства. Тем не менее, когда та вертикаль подчинена одному министерству, в том числе доступ к базам данных, к друг другу, возможность обмена информацией, оперативных совещаний и так далее, в этом отношении это помогает работать более эффективно», - пояснил он.

Сулейменов добавил, что «большую роль в эффективности работы СЭР играет база данных, которую пополняют таможенные и налоговые органы, а отдельная служба с похожими функциями, но подчиненная президенту, уже есть – Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции».

Как сообщал ранее министр финансов Алихан Смаилов в начале 2019 года Службу экономических расследований планируется передать из комитета госдоходов в комитет финансового мониторинга Минфина. При этом будет не просто формальная передача функций, а «качественный пересмотр» службы в целом.