Необходимо усилить патрулирование улиц после снятия режима ЧП и карантина, считает Назарбаева

Власти Казахстана должны разработать планы по стабилизации криминогенной ситуации в стране после отмены карантина и режима чрезвычайного положения, и возможно, усилить патрулирование Нацгвардией еще на несколько месяцев. Кроме того, необходимо обратить внимание на проблему, обострившуюся в последнее время – домашнее насилие. И, соответственно, уделить особое внимание выявлению таких преступлений, заявила в четверг в ходе пленарного заседания сената председатель палаты Дарига Назарбаева.

«Тревожная тенденция, которая нуждается в решении. Общая криминогенная ситуация. Очень волнует общество, особенно жителей крупных городов. Считаю, что необходимо уже сейчас разрабатывать планы по стабилизации криминогенной ситуации в городах после отмены карантина и режима ЧП. Возможно, необходимо будет на несколько месяцев сохранить, а то и усилить дежурство армейских подразделений и подразделений Национальной гвардии», - заявила Назарбаева.

Он выразила уверенность, что люди воспримут такие меры с понимаем и одобрением. Кроме того, считает она, «нужны показательные суды над преступниками, задержанными за воровство и грабеж, с максимально жесткими наказаниями».

Еще одна проблема, которая обострилась в период режима ЧП и карантина, по ее словам, – это домашнее насилие. Спикер рассказала о сигналах, которые поступают от представителей женских и правозащитных организаций о резком ухудшении в условиях самоизоляции ситуации с домашним и бытовым насилием.

«Это прямое следствие карантинных мероприятий, когда жертва насилия, как правило, это женщина или ребенок, не может ни покинуть помещение, ни убежать, ни обратиться за помощью, - подчеркнула Назарбаева. - Полагаю, что местной власти и правоохранительным органам следует уделить особое внимание выявлению таких преступлений и общему усилению мер поддержки женщин. Уверена, коллеги с пониманием отнесутся к этой проблеме и поддержат».

Спикер также отметила, что в это непростое время «государство делает очень и очень многое». Вместе с тем властям надо еще обратить внимание на дома престарелых, интернаты, детские дома.

«К депутатам, ко мне лично постоянно поступают обращения граждан и представителей этих медико-социальных учреждений о дефиците средств защиты и санитарной гигиены. Хотя, как показывает мировой опыт и наш собственный, – это самая уязвимая сегодня часть общества. Такое впечатление, что об этих людях просто забыли, а сами дома престарелых, детские дома и специализированные интернаты снабжаются по остаточному признаку», - констатировала Назарбаева.