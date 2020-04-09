Английский суд отменил арест недвижимости Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева в Лондоне

Английский суд отменил арест двух домов и квартиры общей стоимостью более $100 млн в Лондоне, принадлежащих спикеру сената Казахстана Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву. Суд посчитал необоснованными претензии британских правоохранительных органов, сообщает Русская служба ВВС .

Дарига Назарбаева и ее старший сын Нурали Алиев с женой Аидой убедили судью, что недвижимость куплена на их собственные деньги, а не на преступные доходы бывшего мужа Дариги Рахата Алиева.

«NCA (Национальное агентство по борьбе с преступностью – V) намеренно проигнорировало информацию, которую я им добровольно предоставил, и продолжило необоснованную и злонамеренную тяжбу, бросалось шокирующими ложными домыслами в адрес меня, моей семьи и моей страны», - заявил Нурали Алиев.

Представитель Дариги Назарбаевой добавил, что «решение полностью снимает с нее подозрения».

Однако NCA намерено оспорить это решение в суде более высокой инстанции.

«Мы не согласны с отменой ордеров на арест этой недвижимости и подадим апелляцию. Мы очень цепкие и упорные. Мы всегда предупреждали, что задействуем все данные нам законом инструменты борьбы с сомнительными капиталами, и мы продолжим делать это», - заявил один из руководителей NCA Грэм Биггар.

Арест охраняемого особняка с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц Бишопс-авеню, еще один дом в том же престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года. Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в стране. Если владелец не докажет законное происхождение средств, имущество будет конфисковано и продано с молотка, а средства от его продажи пойдут в британскую казну.