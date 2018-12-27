Назарбаев объяснил кадровые перестановки и реорганизацию Мининвестиций

«Я давно хотел это сделать, потому что министерство иностранных дел считает, что оно чисто политическая организация. Но мы не Китай, мы не Россия, мы не Америка, какие у нас глобальные дела? Но смотрите, как посольство Америки продвигает интересы компании: как что-то случится, сразу бегут и нам говорят. А у нас этого нет. Наоборот, мы стали от каждого министерства назначать советника в посольство – министерство индустрии, министерство сельского хозяйства, и никто не знает, что они делают. Каждое министерство посылает туда. Поэтому вопрос (реорганизации – V) министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей давно уже стоял», - сказал Назарбаев в интервью, фрагмент которого опубликован на официальной странице Акорды в Facebook.

Он подчеркнул, что «вопросы, касающиеся инвестиций и экспорта, должны контролировать работники МИД».

«Им удобно, они знают языки, они знают страну. Мы лучше эти все штаты отдадим им, которые там болтаются, 200-500 человек, и не знаем, чем они занимаются там. Один орган будет это контролировать, поэтому мы изменили так сказать профиль министерства немножко», - пояснил президент.

Он также объяснил назначение Бейбута Атамкулова на должность главы МИД. По словам Назарбаева, «потребовался человек, который знает эту экономику». Президент объяснил и другие назначения.

«Поэтому Атамкулов министром (назначен – V), он сам металлург по профессии, работал послом в Малайзии, работал консулом в Европе, эту сторону знает и экономику знает. И мы его назначили. в связи с этим бывший министр (Кайрат Абдрахманов, экс-министр иностранных дел – V)переходит на другую работу. В связи с этим Жумагалиев (Аскар Жумагалиев – V) стал зампремьера - министром оборонной промышленности и космоса. Он занимался космосом, он вообще человек с военным образованием, как вице-премьер будет заниматься обороной промышленностью и космосом», - сказал Назарбаев.

Телевизионная версия интервью будет показана в эфире республиканских телеканалов 28 декабря.

Напомним, в среду глава государства реорганизовал министерство по инвестициям и развитию и преобразовал его в министерство индустрии и инфраструктурного развития. Следовательно, ряд функций переданы в другие министерства. В частности, министерству национальной экономики переданы функции в сфере формирования государственной политики по привлечению инвестиций; министерству иностранных дел – в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций. Кроме того, МИД будет ответственным за координацию деятельности в сфере продвижения экспорта. Правительству поручено обеспечить передачу комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию в ведение министерства иностранных дел, передачу соответствующей штатной численности реорганизуемого ведомства и передачу прав владения и пользования пакетом акций акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Invest» министерству иностранных дел.

Министром иностранных дел был назначен бывший глава министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов, а ранее возглавлявший МИД Кайрат Абдрахманов освобожден от этой должности.

Заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев назначен министром оборонной и аэрокосмической промышленности, а новой министерство индустрии и инфраструктурного развития возглавил Женис Касымбек.