Куандык Бишимбаев подал прошение о переводе в колонию-поселение

Осужденный в марте этого года экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев подал прошение о смягчении условий содержания и переводе в колонию-поселение, сообщил Sputnik Казахстан адвокат Мади Мырзагараев.

Ходатайство рассматривают в Толебийском районном суде Туркестанской области.

«На сегодняшнем суде Куандык Бишимбаев попросил о переводе в колонию-поселение. Такое право у него есть, согласно подписанному президентом закону о гуманизации. Статья, по которой он осужден, подпадает под действие закона. В связи с этим мы подали ходатайство об изменении вида учреждения, то есть о смягчении», - пояснил адвокат.

В случае одобрения прошения, КУИС будет решать, переводить осужденного в другую колонию либо оставить в этой же с изменением режима содержания.

14 марта суд приговорил Куандыка Бишимбаева к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе, в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%. Его признали виновным в получении взяток от строительных компаний за заключение контрактов по программе «Нурлы Жол», а также в получении взятки в размере $2 млн. за покровительство ТОО «Шымкентхиммонтаж» при строительстве стекольного завода в Кызылорде. Бишимбаев свою вину не признавал.

Сейчас он отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности в городе Ленгер (в 35 км от Шымкента).