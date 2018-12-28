Мифом назвали в АДГСПК связь между менталитетом и коррупцией

Директор департамента антикоррупционной политики Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Данияр Сабирбаев на брифинге в пятницу озвучил данные о готовности казахстанцев вовлекаться в антикоррупционную деятельность. По его словам, сегодня процент «несогласных» с коррупцией намного выше, чем был два года назад.

«Изначальная роль специальной мониторинговой группы была отдана сугубо наблюдению и даче рекомендаций. Но казахстанская реальность такова, что наиболее активная часть гражданского общества не хочет стоять в стороне и лишь давать оценки. Мы выработали свой подход по взаимодействию с населением. Это как раз вовлечение их в антикоррупционную политику. Они сегодня часть антикоррупционной политики, формируют антикоррупционную культуру, и это очень важно. Потому что если в 2016 году у нас уровень неприятия коррупции был 62%, то есть 62 человека из 100 говорили, что они выражаются против коррупции, то сегодня у нас процент несогласных и готовых активно вовлекаться в антикоррупционную деятельность среди населения – порядка 92%. Мы видим достаточно серьезный рост. Количество людей, оправдывающих коррупцию, значительно уменьшился», - заявил Сабирбаев.

Он добавил, что агентством совместно с независимой организацией проводилось социальное исследование «по замеру уровня восприятия коррупции в Республике Казахстан путем опроса населения, как они относятся к коррупции». И в 2015-2016 годах население, даже при негативном отношении к коррупции, «всячески ее оправдывало» - «менталитетом, особенностями, перестройкой, еще каким-то образом».

«Мне хочется сказать, что нет никакой связи между менталитетом и коррупцией. Это миф. И когда говорят, что кто-то больше восприимчив к коррупции, а кто-то меньше, на самом деле это не так. Есть закон, если он работает, связи никакой нет. Как-либо оправдывать коррупцию, мелкую, большую, бытовую или какую-то еще… Коррупцию никак нельзя оправдывать. Те, кто считают, что коррупция им помогает или, они пытаются решать свои вопросы за счет коррупции, в итоге, они больше проиграют. Потому что, решив проблему сегодня, ты завтра создашь проблемы себе и другим», - считает Сабирбаев.