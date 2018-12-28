Назарбаев рассказал о «химии» между ним и Трампом

Одиннадцатый визит президента Казахстана в США в январе этого года был очень полезным, сказал Нурсултан Назарбаев в интервью казахстанским журналистам, показанном вечером в пятницу отечественными телеканалами. Он также рассказал о взаимоотношениях двух стран и о возникшей между главами государств «химии».

«Это был мой одиннадцатый визит в Штаты за годы независимости, шестой официальный визит и пятый президент Соединенных Штатов Америки. Какой я древний. Историзм заключается в том, что мы встречались с новым "оригинальным" президентом США, который вышел из канонов привычных для жителей Штатов даже. Его отношения со СМИ необычные, так не делали президенты, его подходы, полностью совпадающие с мыслями бизнесмена…», - рассказал Назарбаев.

Он отметил, что «Америка сегодня самая крупная держава мира, самая мощная как в военном, так и в экономическом отношении, это факт, это надо признать». Но при этом Назарбаев считает, что в таком противостоянии, которое сейчас идет с Европой, с Россией, с Китаем, это «обязательно бумерангом ударит по Соединённым Штатам Америки».

«Если у тебя большая экономика, большой рост экономки, надо же торговать, эти товары надо кому-то продавать, зарабатывать деньги, дальше развиваться. Если это плохо будет действовать на всю мировую экономику и твоей стране тоже будет плохо. Поэтому мы вели очень хорошие переговоры. Встреча была очень добрая с самого начала, с первой минуты, встертид он по-товарищески. До этого мы разговаривали по телефону дважды, встречались однажды в Эр-Рияде на его встрече с арабскими лидерами и такое («химия» – V) возникало в отношении», - отметил президент.

Он пояснил, что «химия заключается в том, когда два политика друг друга понимают».

«Бывают, разговаривают, а внутри растет ненависть. А у нас нет. У нас нет с Соединенными Штатами конфликтов, нерешенных вопросов на сегодняшний день нет. Америка является крупнейшим инвестором Казахстана. Общие инвестиции 300 млрд долларов, из них, наверное, будет 50 млрд в этом году в связи с Карачаганаком и новым направлением в Тенгизе. То есть это связывает крупнейшие компании. Америка у нас работает. Он (Трамп – V) это прекрасно знает, у нас есть энергетическое партнерство, мы договаривались по вопросам боьбы с экстремизмом, терроризмов, всегда находили общий язык», - отметил Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что «заметил американское желание развивать эти отношения».

Говоря о санкционном противостоянии с Россией, Назарбаев подчеркнул, что «нам это некомфортно», «это нас задевает», поэтому в ходе встречи с президентом США этот вопрос тоже обсуждался, «чтоб это нас не задело». Но это заденет, считает Назарбаев, потому что у нас большая торговля с Россией.

«Но мы договорились расширить стратегическое отношение сотрудничества между нашими странами, мы договорились о прямой телефонной связи, она сейчас устанавливается. Он (Трамп – V) хочет советоваться по вопросам этого региона со мной, узнавать, и все выкладки, которые я ему говорил, ем были понятны», - сказал Назарбаев, добавив, что президенту США хочется знать его мнение по многим вопросам. В частности, они говорили про Россию, про Украину, про Северную Корею, Сирию.

«Я напрямую говорю то, что я думаю об этих вещах, и он это воспринимал и своим говорил: смотрите, у Казахстана вокруг нет ни одно врага, со всеми государствами (дружит – V), а мы. Я хотел сказать: ну кто виноват-то?», - сказал президент.

Назарбаев подчеркнул, что возникшие отношения продолжаются, а «химия», которая возникла, она «продолжает работать».