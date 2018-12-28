Назарбаев о единой валюте ЕАЭС: «Нам далеко еще до этого»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью казахстанским журналистам, показанном вечером в пятницу отечественными телеканалами, прокомментировал обсуждаемую тему введения единой валюты Евразийского экономического союза. По мнению главы государства, вводить единую валюту пока еще рано.

«Что касается единой валюты: никто серьезно вообще не разговаривал на эту тему и не вели мы никаких переговоров. Потому что, наверное, как евро в Европе хочется кому-то, это благо, но нам далеко еще до этого. Для этого нам надо подтянуть экономики всех государств хотя бы до какой-то равной степени, для этого примерно равные должны быть условия, примерно равная экономика и все должны быть согласны с тем, чтобы жить единой валютой», - сказал Назарбаев.

Он добавил, что пока страны даже далеки от торговли в национальных валютах,.

«Допустим, (в сфере – V) энергетики с Россией или с Китаем, и то это трудный вопрос. Поэтому это вопрос далекого будущего. Желание хорошее, но скоро, я думаю, это не будет», - считает Назарбаев.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в систему трансграничных расчетов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут внедрить единую электронную валюту. Ее использование будет ограничено взаимозачетами в рамках межстрановой торговли.

19 декабря министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов высказался против этой идеи. «Мы не поддерживаем», - сказал он журналистам, подчеркнув, что национальная валюта является символом суверенитета и ее надо беречь.