Трамп решил замедлить процесс вывода войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп после недавней поездки в Ирак и его общении с военнослужащими решил принял решение замедлить уход американских солдат из Сирии, хотя по-прежнему намерен позднее завершить вывод войск. Об этом, как сообщает РБК, по итогам встречи с президентом сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«После переговоров с президентом и [главой Объединенного комитета начальников штабов] Джозефом Данфордом, стало понятнее, куда мы движемся. Я думаю, что мы замедляем процесс [вывода войск] в разумной степени», - сообщил сенатор.

Он отметил, что целью США остается прежней – «покинуть Сирию, убедившись, что «Исламское государство» туда уже не вернется», но в этом процессе будет «сделана пауза», чтобы оценить последствия ухода американских военнослужащих. Грэм добавил, что такое решение Трамп принял после поездки в Ирак на прошлой неделе, в ходе которой он встретился с американскими военнослужащими. Командиры подразделений сообщили ему, что ИГ не побеждено до конца, что стало для американского президента «откровением».

Ранее республиканец Линдси Грэм неоднократно высказывался против вывода войск США из Сирии, указывая, что этом может привести к катастрофическим последствиям для союзных американцам группировкам. Незадолго до встречи с Трампом он сообщил CNN, что намерен переубедить президента.

19 декабря Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии, мотивировав это победой над ИГ. Территорию страны должны покинуть 2 тыс. американских военных.

Из-за разногласий с президентом в том числе по вопросу вывода войск из Сирии министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку. Мэттис последние месяцы настаивал на том, что США должны продолжить выполнение своих задач по оказанию помощи союзным отрядам курдов.

Генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Ив Даккор считает, что вывод американских войск из Сирии может сделать ситуацию в этой стране непредсказуемой. По его словам, «фактором нестабильности является неспособность международного сообщества соорганизоваться» для решения сирийской проблемы, «сегодня нет какой-либо согласованной великими державами воли и политики».