В российском Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

По последним данным, погибли 2 человека, 10 извлечены из-под завалов живыми
В российском Магнитогорске в понедельник в 4 утра по местному времени произошел взрыв бытового газа в десятиэтажном жилом доме. В результате обрушились перекрытия с 3-го по 10-й этажи, повреждены 48 квартир, в которых проживали 110 человек, сообщают российские СМИ.
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