В российском Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

В российском Магнитогорске в понедельник в 4 утра по местному времени произошел взрыв бытового газа в десятиэтажном жилом доме. В результате обрушились перекрытия с 3-го по 10-й этажи, повреждены 48 квартир, в которых проживали 110 человек, сообщают российские СМИ.

По последним данным, в результате взрыва погибли 2 человека, 10 человек, в том числе один ребенок, извлечены из-под завалов живыми, еще 16 человек эвакуировали. Один пострадавший госпитализирован, троим оказали медицинскую помощь.

В настоящее время на месте обрушения ведется разбор завалов и поисково-спасательные работы, спасатели эвакуируют жильцов соседних подъездов пострадавшего дома, на базе средних школ разверзнуты два пункта временного размещения. На месте обрушения находятся губернатор Челябинской области и мэр Магнитогорска. Подача газа в доме ограничена, 12 подъездов отключены от газоснабжения.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.