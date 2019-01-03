Компания также планирует снизить цены на все модели на $2 тыс.
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Tesla сообщила о рекордном производстве электромобилей
ФОТО С САЙТА THE-DIALOGUE.COM

В конце 2018 года производителю электромобилей Tesla удалось собрать 86,5 тыс. машин, что на 8% больше, чем в предыдущем квартале и составляет абсолютный рекорд для компании, пишет РБК.

Основная часть выпущенных автомобилей – а это более 61 тыс. – пятиместные седаны Tesla Model 3. Еще 25 тыс. пришлись на более старые модели – седан Tesla Model S и кроссовер Tesla Model X.

Также выросла поставки Tesla – до 90,7 тыс. автомобилей, рост также составил 8%. В общей сложности в 2018 году компания поставила на рынок 245 тыс. машин – почти столько же, сколько за все предыдущие годы вместе взятые.

Вместе с тем компания объявила о снижении цен на все свои модели на $2 тыс., чтобы компенсировать сокращение в США федеральных налоговых льгот для покупателей электромобилей.

Однако после сообщения о рекорде и снижении цен акции компании в среду упали на торгах до 6,8%. Аналитики отмечают, что от компании ожидали более высоких показателей, особенно на фоне усилий, предпринятых для увеличения производства, а значительное снижение цены может быть истолковано как сигнал о падении спроса на электромобили и возможные проблемы с реализацией уже произведенных машин.

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