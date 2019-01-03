Китайский космический аппарат успешно сел на обратной стороне Луны

По данным Центрального телевидения Китая, успешная посадка совершена сегодня утром в 10:26 по пекинскому времени. China Daily отмечает, что это «открывает новую главу в истории изучения Луны человечеством».

Однако, по информации CNN, сначала китайские государственные СМИ разместили эту информацию в социальных сетях, а потом удалили. В частности, China Daily удалила твит, вызвав неуверенность относительно того, действительно ли спутник приземлился на обратной стороне Луны. Центральное телевидение Китая также удалило аналогичный твит. При этом не было дано никакого объяснения, почему это было сделано.

Оказавшись на Луне, аппарат проведет первый лунный эксперимент по низкочастотной радиоастрономии, выяснит, будут ли расти в условиях низкой гравитации растения, есть ли там вода или другие ресурсы, а также изучит взаимодействие между солнечными ветрами и поверхностью Луны. Для передачи сигналов будет задействован спутник-ретранслятор, который был запущен в эксплуатацию в этом году.

Между тем сообщается, что Пекин планирует запустить свой первый спутник на Марс примерно в 2020 году, чтобы выполнить орбитальные и роверные исследования и собрать образцы с поверхности Марса. Китай также планирует к 2022 году иметь полностью готовую к эксплуатации постоянную космическую станцию, поскольку будущее Международной космической станции остается под вопросом из-за неопределенного финансирования и сложной политики.