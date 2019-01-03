Прокурор рассказал в суде подробности нападения на Дениса Тена

Прокурор Куандык Досов на судебном заседании в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы по делу об убийстве Дениса Тена зачитал обвинительный акт, в котором озвучил подробности совершения преступления обвиняемыми Арманом Кудайбергеновым и Нуралы Киясовым.

«Денис Тен увидел, что неизвестные находятся возле его машины и крадут зеркала. Он попытался их остановить. В это время Кудайбергенов начал убегать в сторону улицы Байсеитовой. Тен догнал его, между ними завязалась потасовка. Кудайбергенов снял ремень со своих брюк, ударил Тена по лицу. Киясов достал из рюкзака нож, подбежал позади спортсмена. Чтобы скрыть кражу, у него возник умысел на убийство. Кудайбергенов удерживал Тена, а Киясов нанес ему два ножевых ранения в бедро», - озвучил версию произошедшего Куандык Досов.

Напомним, ранее на суде Кудайбергенов и Киясов не признали свою вину в разбое и убийстве спортсмена.

Уголовное дело об убийстве Дениса Тена поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы 13 декабря. Процесс по делу начался 25 декабря. Тогда на предварительных слушаниях представитель Оксаны Тен Нурлан Устемиров подал ходатайство, в котором попросил судью направить дело прокурору. Он заявил, что в деле «есть противоречия», которые «указывают на то, что преступление было заказное». В связи с этим он считает, что дело надо направить для разбирательства и привлечь организаторов преступления. Однако судья Кеншелик Абдельдинов не удовлетворил это ходатайство, сославшись на отсутствие обоснований.

На скамье подсудимых – Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева, которая находится на 7 месяце беременности. Киясов обвиняется в совершении преступлений по ст.192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст.99 ч.2 п.п. 7,8 (убийство), Кудайбергенов – в совершении преступлений по ст.188 ч.2 п.2 (кража), ст.192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст. 99 ч.2 п.п. 7,8 (убийство), Толыбаева – в недонесение о преступлении (ст.434) и совершении кражи по предварительному сговору (ст.188 ч.2 п.1). Дело состоит из 38 томов.

Киясов и Кудайбергенов отказались от рассмотрения дела присяжными.

25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от кровопотери.