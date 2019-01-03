Двое обвиняемых в убийстве Дениса Тена не признают свою вину

Сегодня, 3 января, в межрайонном суде по уголовным делам началось главное судебное разбирательство по делу о гибели олимпийского призера Дениса Тена. В ходе заседания двое обвиняемых – Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов – признали обвинения в краже, но отрицают разбой и убийство.

«Убивать нам не было смысла», - заявил в суде Кудайбергенов.

Киясов сообщил суду то же самое.

Между тем Жанар Толыбаева, обвиняемая в недонесении о преступлении, заявила, что не видела, как Тена ударили ножом. По ее словам, в момент, когда ранили Дениса, она стояла от места преступления «не в семи метрах, а дальше».

Уголовное дело об убийстве Дениса Тена поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы 13 декабря. Процесс по делу начался 25 декабря. Тогда на предварительных слушаниях представитель Оксаны Тен Нурлан Устемиров подал ходатайство, в котором попросил судью направить дело прокурору. Он заявил, что в деле «есть противоречия», которые «указывают на то, что преступление было заказное». В связи с этим он считает, что дело надо направить для разбирательства и привлечь организаторов преступления. Однако судья Кеншелик Абдельдинов не удовлетворил это ходатайство, сославшись на отсутствие обоснований.

На скамье подсудимых – Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева, которая находится на 7 месяце беременности. Киясов обвиняется в совершении преступлений по ст.192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст.99 ч.2 п.п. 7,8 (убийство), Кудайбергенов – в совершении преступлений по ст.188 ч.2 п.2 (кража), ст.192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст. 99 ч.2 п.п. 7,8 (убийство), Толыбаева – в недонесение о преступлении (ст.434) и совершении кражи по предварительному сговору (ст.188 ч.2 п.1). Дело состоит из 38 томов.

Киясов и Кудайбергенов отказались от рассмотрения дела присяжными.

25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от кровопотери.