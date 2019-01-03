В Казахстане расширили перечень профессий для упрощенного получения гражданства

Согласно документу, расширен перечень профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство РК. В частности, в список добавлены такие пункты, как специалист в области здравоохранения, бизнес-аналитик, системный архитектор, разработчик программного обеспечения, проектный менеджер в области информационных технологий, специалист по робототехнике, дизайнер в области информационных технологий, специалист по информационной безопасности, аудитор по информационной безопасности, инженер по защите информации, преподаватель высших учебных заведений, научный сотрудник в сфере образовательных технологий, инженерии, проектного управления, аграрных наук, медицины, биотехнологий, информационных технологий, финансов и экономики, а также специалист в области биоинформатики, молекулярной биотехнологии и биоинженерии (генетики, цитологии, селекции животных и растений), специалист в области мониторинга и цифровизации систем моделирования агропромышленного комплекса, специалист в области автоматизации и управления, специалист в области сельскохозяйственного машиностроения, управления техникой с помощью GPS. Для них установлены требования: наличие ученой степени или звания, международных сертификатов, исследований, опыт работы не менее трех лет (для преподавателей и специалистов в области биоинформатики, молекулярной биотехнологии и биоинженерии – 5 лет, для научного сотрудника – 10 лет) и другие.