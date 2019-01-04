Украина потратит на президентские выборы $82,6 млн

Украина потратит на президентские выборы более 2,3 млрд гривен или около $82,6 млн. По данным РИА Новости , соответствующие бюджетные программы утверждены на заседании Центральной избирательной комиссии в четверг.

Согласно решениям Центризбиркома, из 2,354 млрд гривен 266 млн гривен будет потрачено непосредственно на обеспечение работы Центральной избирательной комиссии, остальная сумма – на работу окружных и участковых избирательных комиссий. Также ЦИК утвердила объемы финансирования запланированных на осень выборов депутатов Верховной рады, на которые планируется потратить 1,949 млрд гривен (более $70 млн).

Избирательная кампания официально стартовала в стране 31 декабря. В этот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для регистрации. Выборы пройдут 31 марта. Официальные результаты голосования будут объявлены до 1 мая, а инаугурация новоизбранного главы государства запланирована до 31 мая.

Между тем ранее, в понедельник, ЦИК ликвидировала все пять заграничных избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России, и внесла ряд изменений в перечень постоянных загранучастков, созданных еще в 2012 году. Комиссия изменила границы трех участков – в Грузии, Казахстане и Финляндии. Таким образом, гражданам Украины, проживающим в РФ, предлагается голосовать в посольствах страны в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Центр «Социальный мониторинг» и украинский Институт социальных исследований имени А. Яременко провели опрос среди граждан Украины, и большинство опрошенных заявили, что следующий президент страны должен обладать такими чертами: способность остановить войну (55,9% респондентов), отстаивать интересы простых людей (44,5%), компетентность в экономике (44,1%), нетерпимость к коррупции (44%), умение управлять страной (40,1%). Всего были опрошены 2045 человек, уровень погрешности не превышает 2,2%.