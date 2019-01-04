Открывать индивидуальные счета в ЕНПФ будут автоматически

Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщило об упрощении процедуры открытия индивидуального пенсионного счета в ЕНПФ по обязательным пенсионным взносам. Это предусмотрено законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения» от 27 декабря 2018 года.

«Если в соответствии с действующим законодательством (до внесения изменений от 27 декабря 2018 года) для открытия ИПС в ЕНПФ физическим лицам было необходимо лично обращаться в отделения ЕНПФ с заявлением об открытии ИПС за счет ОПВ, то по новому механизму ИПС в ЕНПФ для новых вкладчиков будет открываться автоматически, на основании первого поступившего в ЕНПФ взноса», - говорится в сообщении Минтруда.

Уточняется, что этот механизм заработает с момента введения в действие изменений в Пенсионные правила, принятие которых предполагается в I квартале 2019 года.

При этом все необходимые сведения о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность вкладчика по ОПВ, о месте постоянного проживания и др., ЕНПФ будет получать из информационных систем государственных органов, добавили в министерстве.