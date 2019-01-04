Открывать индивидуальные счета в ЕНПФ будут автоматически

Ранее для открытия индивидуального пенсионного счета нужно было обращаться в ЕНПФ с заявлением
Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщило об упрощении процедуры открытия индивидуального пенсионного счета в ЕНПФ по обязательным пенсионным взносам. Это предусмотрено законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения» от 27 декабря 2018 года.
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