В закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения» от 27 декабря 2018 года внесены поправки, направленные на упрощение процедуры уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ). Как сообщает министерство труда и социальной защиты населения, фрилансеров освободят от обязанности делать пенсионные взносы.

«Для реализации принятых законодательных поправок в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в соответствующие правила. С момента принятия изменений в них граждане, совмещающие трудовую деятельность как наемного работника (то есть в рамках заключенных индивидуальных трудовых договоров) и выполняющих работы/услуги по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), будут освобождены от обязательств по уплате ОПВ с доходов по договорам ГПХ», - пояснили в ведомстве.

Также сообщается, что за физических лиц, выполняющих работы/услуги по договорам ГПХ, обязательные пенсионные взносы будут делать юридические лица, индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, так как «они и выступают налоговыми агентами».

«При этом за физическими лицами, выполняющими работы/услуги по договорам ГПХ, заключенным с физическими лицами, сохраняется право участвовать в накопительной пенсионной системе. Они могут самостоятельно отчислять ОПВ в свою пользу», - отметили в министерстве.

Напомним, 2 июля 2018 года в Казахстане принят закон, согласно которому физические лица, работающие и имеющие доходы по договорам гражданско-правового характера и имеющие, обязаны делать взносы в ЕНПФ.