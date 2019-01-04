Куандыка Бишимбаева переведут в колонию в Шымкенте

Экс-министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева переведут в колонию средней безопасности в Шымкенте, сообщили в пресс-службе КУИС. В данный момент он отбывает наказание в городе Ленгер, расположенном в 35 км от Шымкента.

«Согласно плановому закреплению, а также с учетом ранее удовлетворенного Комитетом УИС обращения адвоката и письменного заявления родителей, осужденный Бишимбаев К.В. подлежит направлению для отбывания наказания в учреждение средней безопасности ИЧ-167/3, которое дислоцируется в г.Шымкент», - сообщили в комитете.

Отмечается, что решение об определении дальнейшего места отбывания наказания осужденного принимается региональным департаментом УИС.

«В момент перевода будут учитываться интересы осужденного», - добавили в комитете.

В настоящее время в учреждении ИЧ-167/3 отбывают наказание лица, впервые осужденные к лишению свободы на срок свыше одного года за совершение умышленных преступлений небольшой или средней тяжести и тяжких преступлений.

29 декабря 2018 года судья Толебийского районного суда Туркестанской области частично удовлетворил ходатайство адвокатов и постановил перевести Бишимбаева в колонию общего режима. Бишимбаев подавал прошение о переводе его в колонию-поселение. Решение вступит в силу через 15 дней.

Напомним, экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев был приговорен к 10 годам лишения свободы 14 марта текущего года. Суд признал его виновным в хищении при строительстве стекольного завода в городе Кызылорде получении нескольких взяток. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались 22 человека – бывшие руководители и сотрудники АО «Байтерек Development», а также бизнесмены – руководители строительных компаний.