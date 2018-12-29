Куандыку Бишимбаеву смягчили условия отбывания наказания

Бывшему министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву, осужденному в марте 2018 года на 10 лет колонии максимальной безопасности, смягчили условия отбывания наказания. В субботу судья Толебийского районного суда Туркестанской области частично удовлетворил ходатайство адвокатов и постановил перевести Бишимбаева в колонию общего режима, сообщил Vласти адвокат Мади Мырзагараев.

«Решение суда оглашено, удовлетворили частично, перевели на среднюю безопасность. Мы просили минимальную безопасность, но судья удовлетворил частично. Решение вступит в силу через 15 дней», - сообщил Мырзагараев.

Напомним, экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев был приговорен к 10 годам лишения свободы 14 марта текущего года. Суд признал его виновным в хищении при строительстве стекольного завода в городе Кызылорде получении нескольких взяток. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались 22 человека – бывшие руководители и сотрудники АО «Байтерек Development», а также бизнесмены – руководители строительных компаний. Сам Бишимбаев в данный момент отбывает наказание в городе Ленгер, расположенном в 35 км от Шымкента.

Отметим, что вчера состоялось судебное заседание, на котором адвокаты и сам экс-министр подали прошение о переводе осужденного из колонии строго режима в колонию поселение. Как объяснил Мырзагараев, прошение подано в рамках закона «О гуманизации», который глава государства подписал в июле текущего года.

«Он социально не опасен, у него дети, семья, он еще может принести пользу для государства и общества. У него есть определенный опыт, навыки. Именно поэтому мы на сегодня просили изменить ему вид учреждения минимальной безопасности. Мы не просим о снижении меры наказания, мы не просим о снижении срока, мы лишь просим об изменении вида режима учреждения», - подчеркнул адвокат.