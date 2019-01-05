На борту атакованного судна находились граждане России, Украины и Грузии
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Пираты похитили 6 человек в Гвинейском заливе
фото AP / Farah Abdi Warsameh

У берегов Республики Бенин в Гвинейском заливе пираты атаковали судно MSC Mandy, на котором находились граждане России, Грузии и Украины, похищены 6 человек, предположительно россияне, сообщают СМИ.

Нападение на MSC Mandy произошло еще в ночь на 2 января, когда судно находилось недалеко от территориальных вод Бенина. Всего на борту было 26 человек, из которых двое граждан Грузии, четверо – граждане Украины и 20 человек – граждане России.

По данным спасательно-координационного центра Росморречфлота, на борт судна ворвались от семи до девяти вооруженных огнестрельным и холодным оружием человек, которые начали грабить экипаж, а спустя два часа после нападения они покинули судно, похитив шестерых членов экипажа – капитана, его старшего помощника, третьего помощника капитана, боцмана, фиттер-сварщика и повара. Как уточнили в Росморречфлоте, все они являются гражданами России. Остальные 18 членов экипажа не пострадали.

Сейчас судно находится в территориальных водах Нигерии.

Между тем российские дипломаты проверяют гражданство похищенных членов экипажа, а вопросом их освобождения занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.

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