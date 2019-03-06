Экс-руководство миграционной полиции Тараза осудили за незаконный канал мигрантов из Китая

«Незаконный канал мигрантов из КНР был организован сотрудниками отдела миграционной полиции г.Тараз. В частности, бывшим руководителем А.Зейдалиевым и его заместителем Б.Наурызбаевым, которые вступили в сговор с так называемым «посредником» У.Силамбек, являющимся выходцем из КНР. Указанная группа лиц, используя поддельные документы, незаконно задокументировала в Жамбылской области более 170 граждан КНР, выдав им соответствующие правоустанавливающие документы для беспрепятственного проживания в Казахстане», - пояснили в КНБ.

Зейдалиев признан виновным по ст.361 ч.4 п.3 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ст. 394 ч.2 (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору) УК РК и приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности. Наурызбаев признан виновным по тем же статьям и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности. Силамбек по ст. 394 ч.2 приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии средней безопасности. Осужденные Наурызбаев и Силамбек после оглашения приговора были взяты под стражу в зале суда, а в отношении Зейдалиева ранее была применена мера пресечения «арест».

«В настоящее время решается вопрос об аннулировании ранее незаконно выданных гражданам КНР официальных документов, дающих право им проживать на территории РК», - отметили в КНБ.