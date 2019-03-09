Умер артист Владимир Этуш

По данным СМИ, накануне артиста увезли в больницу, где он сегодня скончался. Сообщается, что около месяца назад Этуш пережил обширный инфаркт, после чего болезнь усугубилась.

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. В 1940 году его зачислили вольнослушателем на первый курс Щукинского училища, а когда началась война, Этуш добровольцем ушел на фронт. В составе стрелкового полка сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награжден орденом Красной звезды и медалями. В 1943 году получил тяжелое ранение и был комиссован, после чего вернулся в Щукинское училище, которое окончил в 1945-м. Его приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова, на этой сцене Этуш проработал всю жизнь – более 70 лет. Он играл в театре до последнего. Перед спектаклем в январе ему стало плохо, в результате театру Вахтангова пришлось снять с репертуара спектакль «Бенефис».

В кино Этуш дебютировал в 1953 году в картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Всего Этуш сыграл более чем в 150 фильмах. Но наибольшую известность ему принесли работы в комедиях Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».