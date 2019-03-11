Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана

В трех областях Казахстана на севере и юге республики объявлено штормовое предупреждение, еще в двух регионах – на западе и востоке – ранее объявленное штормовое сохраняется, сообщает РГП «Казгидромет».

12 марта в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, порывы ветра 17-22 м/с. В Костанае гололед, ветер 17-22 м/с.

В Северо-Казахстанской области 12-13 марта местами низовая метель, туман, гололед. 12 марта ветер местами 15-20 м/с, 13 марта – 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 12-13 марта ночью и утром туман, 12 марта ветер 15-20 м/с, 13 марта – 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

12-14 марта в Кызылординской области местами сохраняется туман.

Между тем в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях до 13 марта сохраняется штормовое предупреждение, объявленное 9 марта: в связи потеплением и осадками (преимущественно дождь) в регионах ожидается интенсивное таяние снега, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды в реках.