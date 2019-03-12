370 млрд тенге из Нацфонда потратят на создание фонда прямых инвестиций

370 млрд тенге из Национального фонда будут вложены в создание фонда прямых инвестиций, сообщил во вторник в ходе заседания правительства первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов. Он также рассказал, как и на что будут потрачены бюджетные средства в рамках реализации новых поручений президента.

«В параметры республиканского бюджета внесены следующие изменения. Прогноз по поступлениям составляет 10 569 млрд тенге с увеличением на 821 млрд тенге за счет дополнительных доходов в сумме 200 млрд тенге; в результате усиления таможенного администрирования; увеличения гарантированного трансферта из Национального фонда на 250 млрд тенге; привлечения целевого трансферта из Национального фонда в сумме 370 млрд тенге на создание фонда прямых инвестиций», - сказал Смаилов, говоря о проекте закона об уточнении республиканского бюджета на 2019 год.

Он подчеркнул, что проект уточнения предусматривает распределение средств по трем направлениям. Первое – это реализация социальных мер главы государства «Әлеуметтік қамқорлық», озвученных на XVIII съезде партии «Нур Отан», на общую сумму 444,3 млрд тенге.

«В рамках данных средств планируется на усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан – 224,3 млрд тенге; на строительство арендного жилья для малообеспеченных многодетных семей и внедрение льготного кредитования через ЖССБК – 100 млрд тенге; на развитие региональной инфраструктуры – 90 млрд тенге; на реализацию специального проекта «Ауыл – Ел бесiгi» – 30 млрд тенге», - перечислил глава Минфина.

В рамках второго направления – реализация мероприятий в рамках проведения «Года молодежи» – планируется направить 24,6 млрд тенге. И по третьему – 286 млрд тенге будет направлено на реализацию комплексных планов развития Туркестанской области и города Астаны, строительство научного-онкологического центра в столице, газопровода «Сарыарка», а также на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением безопасности страны.