Казахстанцы смогут дистанционно подавать заявку на получение займа по программе «7-20-25»

В Казахстане разрабатывают механизм предварительного одобрения займа по программе «7-20-25» в режиме онлайн. Об этом сообщил председатель правления АО «Ипотечная компания «Баспана» Кайрат Алтынбаев в сенате во вторник.

«В настоящее время разрабатывается механизм по реализации предварительного одобрения займа по программе «7-20-25» гражданам РК в режиме онлайн. Проект предполагает разработку системы для потенциального заемщика, в котором он сможет дистанционно подать заявление на рассмотрение возможности получения ипотечного кредита и получить одобрение БВУ. Планируется интегрировать систему предварительной квалификации с АО «Государственное кредитное бюро» и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для автоматического получения данных о доходах и расходах потенциального заемщика в целях оценки платежеспособности и расчета доступной суммы займа банков-партнеров «Баспаны», - рассказал Алтынбаев.

Он подчеркнул, что эта система даст возможность потенциальным заемщикам без посещения банков и сбора необходимых справок провести оценку своей платежеспособности, получить одобрение на заем, а также выбрать наиболее подходящий банк и условия для ипотечного займа.

«В системе будет сформирован электронный архив по всем документам, справкам и отчетам, требуемым при подаче заявлений на получения ипотечных займов, что исключит необходимость сбора и хранения бумажных досье. Полная интеграция системы с информационными системами банков-партнеров также облегчит взаимодействие между потенциальным заемщиком, банком-партнером и «Баспаной», - отметил Алтынбаев.

Вместе с тем он сообщил, что с учетом «очень большого спроса» со стороны населения и ввиду отсутствия единого электронного портала недвижимости, ипотечная компания «Баспана» намерена сотрудничать с сайтами по покупке и продаже недвижимости в Казахстане.

«С помощью функционала, наработанного опыта и большой базы данных жилья указанных сайтов можно быстро и удобно подобрать недвижимость на первичном рынке. В сайтах установлена специальная функция (фильтр), позволяющая населению найти предложения от застройщиков, соответствующие требованиям программы «7-20-25». При регистрации на сайте недвижимости клиенты могут получать уведомления по электронной почте о появившихся выгодных предложениях на рынке недвижимости», - пояснил он.