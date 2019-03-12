Суд Жанаозена приговорил журналиста Радио Азаттык к штрафу за «неповиновение полиции»

Репортера Азаттыка Санию Тойкен, которая освещает выступления безработных в городе Жанаозен, административный суд города приговорил к штрафу в 20 МРП по статье 667 Кодекса об административных нарушениях – «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя», сообщает Радио Азаттык .

В протоколе полиции говорится, что она «оказала неповиновение законному распоряжению и требованию сотрудника, назвала ложные анкетные данные, отказалась от освидетельствования».

Процессуальный прокурор Ермек Килибаев запросил для репортера меру наказания в виде штрафа в 20 МРП (50 500 тенге), судья Серик Жумабаев удовлетворил ходатайство прокурора в полном объеме.

Сания Тойкен и ее адвокат Танатар Исекешев не согласны с решением суда.

Обвинения Тойкен были предъявлены после того, как 11 марта она была задержана у местного кафе и доставлена в городское управление полиции в качестве «свидетеля» некой ссоры между посетителями этого заведения. Тойкен заявила, что не видела ссоры и ей не известны обстоятельства произошедшего, но полицейские настояли на том, чтобы журналистка проехала с ними. При этом журналистка сообщила, что помимо нее и ее собеседницы полиция задержала еще несколько человек.

11 марта у акимата города Жанаозена безработные записали обращение к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и заявили, что намерены довести свои требования до Астаны.

Радио Азаттык отмечает, что это уже третье задержание журналистки за последний месяц. Ранее она и видеооператор Санат Нурбек были задержаны и доставлены в департамент полиции в город Актау. Их отпустили, спустя почти 6 часов допросов, не предоставив протоколов. Тогда поводом для задержания в полиции назвали заявление некоего гражданина, якобы опасавшегося, что работа сотрудников Азаттыка может нарушить спокойствие в городе и «разжечь рознь». А 12 февраля Тойкен доставили в отделение полиции в Астане, когда она проводила интервью.