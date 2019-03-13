Страны ЕАЭС снизят таможенные пошлины для Ирана

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны». Согласно документу, страны ЕАЭС, в том числе и Казахстан, снизят импортные пошлины для Ирана по 502 товарам, а Иран, в свою очередь, по 360 товарам.

«В соответствии с соглашением иранская сторона предоставила снижение по импортным пошлинам. На иранский рынок можно будет ввозить по льготным тарифам такие товары как: мясо говядины, баранины, бобовые культуры, мясорастительные, макаронные и кондитерские изделия, стальной прокат, рельсы, аккумуляторы, арматура, трубы и другие товары. В свою очередь страны ЕАЭС снизят импортные пошлины по 502 товарам. Это фисташки, финики, инжир, изюм, креветки, кондитерские изделия, посуда, моющие средства, ковры, изделия из пластмассы и так далее», - рассказал депутатам министр национальной экономики Руслан Даленов.

По его словам, соглашение вступит в силу через 60 дней после завершения процедур его ратификации. Срок его действия – 3 года.

«Предусматривается, что в течение года после ратификации соглашения начнутся переговоры по постоянному соглашению о зоне свободной торговле», - также сообщил министр.

Министр уверен, что реализация данного соглашения позволит нарастить экспорт отечественных товаров на перспективный рынок Ирана с населением более 80 млн человек. Он также отметил, что объем взаимной торговли с Ираном в 2018 году составил $516 млн.

Вместе с тем в заключении профильного комитета мажилиса по данному законопроекту отмечается, что соглашение предусматривает установление преференциального торгового режима и снижение импортных таможенных пошлин во взаимной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Исламской Республикой Иран в отношении ограниченной номенклатуры товаров: 502 кодов товарной номенклатуры со стороны ЕАЭС и 360 кодов товарной номенклатуры Ирана.