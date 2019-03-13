Штормовое предупреждение объявлено в северных областях Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, сообщает РГП «Казгидромет».

14 марта в Северо-Казахстанской области местами низовая метель, туман, гололед, ветер ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с. В Петропавловске ветер 15-20 м/с. 15 марта в регионе ветер 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с, днем временами 30 м/с и более. Местами гололед и метель.

В Костанайской области 14 марта ожидается ветер 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с, местами гололед, туман. В Костанае также усилится ветер – 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.

В Акмолинской области 14 марта местами туман, гололед, днем ветер 15-20 м/с. В Астане утром и днем 15 марта усиление ветра до 15-20 м/с.

Между тем штормовое предупреждение объявлено и в Западно-Казахстанской области: 14 марта в регионе местами туман, гололед, днем ветер 17-22 м/с. В Уральске также туман, гололед, днем ветер 18 м/с.