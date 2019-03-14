Назарбаев обсудил с наследным принцем Абу-Даби вывод казахстанских товаров на рынок ОАЭ

Президент Казахстана в рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Как сообщает Акорда, Назарбаев примет участие в церемонии открытия Всемирных Специальных Олимпийских игр, которые впервые проходят на Ближнем Востоке в Эмиратах.

«Это важное спортивное событие позволит спортсменам со специальными возможностями продемонстрировать всему миру силу своего духа и волю к победе. В этих соревнованиях примет участие и команда из Казахстана. Руководители Вашей страны традиционно участвуют во всех международных мероприятиях, проводимых Казахстаном. Поэтому для оказания дружественной поддержки я приехал к вам, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия Игр», - сказал Назарбаев.

Вместе с тем президент Казахстана подчеркнул, что прошедший год был плодотворным для укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

«Наши частые двусторонние встречи и тесные отношения, основанные на братстве и доверии, дают качественный импульс всестороннему развитию во всех направлениях. В прошлом году мы обменялись официальными визитами и пришли к важным соглашениям, реализация которых вызывает глубокое удовлетворение», - сказал глава государства.

В свою очередь Мухаммед бен Заид Аль Нахаян подчеркнул роль Казахстана в деле установления межконфессионального согласия и диалога в мире.

«В этом году мы торжественно отметили 100-летие со дня рождения основателя нашей страны. Более 25 лет Вы были знакомы с шейхом Заидом бен Султаном Аль Нахаяном. Он очень уважал вас и восхищался вами как руководителем мирового масштаба. Ваш пример вдохновил нас объявить 2019 год ­– Годом толерантности, в рамках которого Эмираты позиционируются в качестве многонационального, межкультурного и межрелигиозного центра. В этой связи в феврале текущего года состоялся исторический визит в ОАЭ Папы Римского Франциска», - сказал он.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные темы международной повестки дня, аспекты взаимодействия в сфере туризма, цифровизации, космоса, транспорта, логистики и сельского хозяйства, а также вопросы расширения использования потенциала межправительственной комиссии и делового совета в целях активизации взаимного экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и вывода казахстанских товаров на рынок ОАЭ.

Кроме того, в ходе визита Назарбаев посетил одну из главных достопримечательностей ОАЭ - мечеть шейха Заида в Абу-Даби и почтил память основателя и первого президента страны шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна.

Всемирные Специальные Олимпийские игры в Абу-Даби (World Games Abu Dhabi 2019) пройдут с 14 по 21 марта под патронажем шейха Мухаммеда бен Зайда Аль Нахайяна. Они станут первой в истории Специальной Олимпиадой, проводимой в странах Ближнего Востока и Северной Африки, и самыми универсальными за всю 50-летнюю историю «специальных олимпиад». Участники будут соревноваться в 24 различных индивидуальных и командных видах спорта.

На специальных олимпиадах соревнуются спортсмены с ограниченными интеллектуальными возможностями, независимо от уровня их способностей.