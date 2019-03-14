Полностью решить вопрос с Атбасаром власти обещают в следующем году

Заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин на брифинге в СЦК, комментируя ситуацию по предстоящим паводкам, сообщил, что полностью решить вопрос с Атбасаром планируется к следующему году.

«Регионы, которые на данное время на особом контроле и ситуация стабильная, – это ЗКО, ВКО, Карагандинская область по населенным пунктам, которые расположены на территории реки Нура, Акмолинская область, это, соответственно, наш многострадальный Атбасар. Мы провели там дополнительные учения, и акиматом за счет средств местного и республиканского бюджетов реализуется программа по переселению, высвобождению водоохранной зоны, уже было снесено более 400 домов, и переселили людей в благоустроенные квартиры», - рассказал Ильин.

Он уточнил, что по этой программе было построено 11 многоэтажных домов, и «программа будет продолжена в течение этого и следующего годов».

«Я думаю, за следующий год мы окончательно, снимем полностью вопрос с Атбасаром за счет средств республиканского бюджета и работы акимата», - заявил Ильин.

«Если говорить о возможной компенсации, а это не исключается, потому что большая часть населения страдает в результате паводков, – это то население, которое проживает в водоохранных зонах, что, соответственно, нашим законодательством запрещено. Реализация процесса по выселению, а точнее переселению продолжается, но требует значительных финансовых средств, потому что с учетом, как мы делаем по Атбасару – предоставление жилья, это требует определенных затрат как за счет республиканского, так и местного бюджетов», - продолжил замминистра.

При этом Ильин отметил, что механизим «в принципе отработан», в госфонде предусмотрено финансирование на ликвидацию последствий ЧС, в том числе оказание материальной помощи пострадавшему населению по оценке из имущества.

«Определены методики оценки пострадавшего имущества, в том числе мы активно работаем с различными благотворительными фондами. Если вы помните, в прошлом году у нас непосредственно благотворительный фонд оказывал материальную помощь населению, которое пострадало на территории Восточной-Казахстанской области. В этом году мы провели встречи по подготовке и взаимодействию с НПО и привлечению их волонтеров», - проинформировал он.

Позже, в кулуарах он уточнил, что в акимат поступает заявка от лица, что в результате ЧС подтопило или разрушило дом. На основании этого создается комиссия, которая привлекает независимую экспертную компанию, и она уже производит оценку недвижимого имущества.

«В зависимости от типа и года строения определяется ущерб материальный. Затем комиссия предоставляет расчет в акимат, где имеется резервный фонд на случай ликвидации ЧС. Если недостаточно денег в местном бюджете, тогда идет запрос уже в республиканский бюджет и производится фиксирование», - сказал Ильин.