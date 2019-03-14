В пяти областях Казахстана есть риски подтопления населенных пунктов

Согласно прогнозу РГП «Казгидромет» по весеннему половодью в пяти регионах Казахстана есть риски подтопления населенных пунктов. В ближайшую неделю на большей части республики ожидается повышение температуры воздуха, выпадение смешанных осадков, а в марте и апреле за сутки может выпасть месячная норма осадков.

По данным «Казгидромета», в Карагандинской области в бассейнах рек Нура и Кенгир объемы влагозапасов выше среднемноголетних норм на 70-80%, в бассейнах рек Шерубйнура, Сарысу и Токрау – в пределах норм. В Акмолинской области в бассейнах рек Есил (выше Астанинского водохранилища) и Шагалалы – выше на 20-35%, в бассейнах рек Жабай, Калкутан и Селеты – ниже на 10-20%. В Северо-Казахстанской области объемы влагозапасов в бассейне реки Есил выше норм на 40%, в Актюбинской области в бассейне реки Косистек – выше норм на 30%, в бассейнах рек Илек, Каргалы, Орь, Темир, Уил и Иргиз – ниже на 20-50%. На реках Западного Казахстана объемы влагозапасов также высокие – на 20-60%.

«В бассейнах рек ЗКО, Акмолинской и Карагандинской областей на поверхности почвы наблюдается ледяная корка и сохраняется ледостав на реках, что обуславливает высокую вероятность формирования талого стока поверх ледостава, образованию заторно-зажорных явлений и выхода воды на пойменные участки рек и подтоплению», - отметили в «Казгидромете».

Между тем объемы снегозапасов в бассейнах горных рек в Алматинской области в пределах нормы, в Туркестанской и Жамбылской областях – ниже нормы на 20-60%, в ВКО на юго-западном склоне хребта Тарбагатай – больше нормы на 30%, на остальной территорий области – ниже нормы на 15%. Отмечается, что процесс снегонакопления в марте продолжается.

«Анализ объемов накопленных влагозапасов, глубины промерзания почвы и наполненности водохранилищ на 70-90% показывает, что в случае дружной весны могут быть риски подтопления населенных пунктов, объектов промышленности и инфраструктуры в Восточно-Казахстанской (р.Иртыш, Ульба, Уба), Карагандинской (р.Нура, Шерубайнура, Кенгир), Акмолинской и Северо-Казахстанской областях (р.Есиль, Селеты, Калкутан, Жабай, Шагалалы), Костанайской (р.Тобол)», - говорится в сообщении.

Комитету по водным ресурсам рекомендовано увеличить объемы сбросов с водохранилищ для снижения рисков подтопления. Вместе с тем «достаточно подготовленные свободные объемы в водохранилищах Актюбинской области позволяют провести сезон половодья без рисков подтоплений населенных пунктов и объектов инфрастуртуры».

По данным РГП, в Кызылординской области на реке Сырдарья продолжается процесс ослабление ледостава, что может привести к заторам, выходу воды и подтоплению пойменных участков, а на горных реках Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, формируемых на территории Казахстана, паводки будут формироваться выпадением сильных осадков и увлажнением почвы.