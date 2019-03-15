КНДР не намерена идти на уступки с США по вопросу денуклеаризации, выдвинутые на саммите в Ханое. Об этом заявила министра иностранных дел республики Цой Сон Хи, сообщает ТАСС .

«У нас нет намерения идти на уступки требованиям США в какой-бы то ни было форме, ни тем более желания вести такого рода переговоры», - заявила Цой Сон Хи на пресс-конференции в Пхеньяне.

Она добавила, что руководство КНДР рассматривает решение о приостановке дальнейших переговоров с США о денуклеаризации. В частности, по словам замминистра, лидер республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время официально заявить о дальнейших действиях Пхеньяна после неудачно завершившегося саммита в Ханое 27-28 февраля.

Как отмечает агентство, это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, прошедшего 27-28 февраля во Вьетнаме. Напомним, что президентам США и КНДР не удалось достичь каких-либо договоренностей на саммите. Более того, встреча лидеров закончилась раньше запланированного времени, а церемония подписания двустороннего соглашения была отменена. Сообщалось, что стороны обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. По словам американского президента Дональда Трампа, КНДР готова была пойти на уступки, но не на те, которые хотели США. В частности, он заявлял, что КНДР хотела снятия всех санкций за демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это не устраивало американскую сторону.

Между тем северокорейский министр иностранных дел Ли Ен Хо КНДР позже заявил, что Пхеньян предлагал лишь частичную отмену санкций и был готов в обмен на это «навсегда и полностью» закрыть ядерные объекты в Йонбене. Однако США потребовали «еще одну» меру, при этом он не уточнил, какую. Министр отмечал, что позиция Северной Кореи «никогда не изменится» и что лидерам двух стран «может быть непросто встретиться вновь».