«Казахтелеком» выведут на IPO в мае этого года

Министерство финансов Казахстана определилось со сроками вывода на IPO Air Astana и нацкомпаний «КазМунайГаз» и «Казахтелеком», сообщил на пресс-концеренции в пятницу председатель правления биржи Международного финансового центра «Астана» (АIX) Тим Беннетт.

«Министерство финансов РК месяц назад определило план, что «Казахтелеком» выйдет на IPO в мае этого года, Air Astana - в октябре или ноябре, а «КазМунайГаз» - во втором квартале 2020 года», - цитирует Беннетта агентство «Казинформ».

Он уточнил, что в настоящее время проводится подготовительная работа. При этом прежде, чем разместить акции на бирже, необходимо учитывать условия на рынке и заинтересованность в инвестициях, отметил Беннетт.

«Рынки и капитал были волатильными за последние шесть месяцев, поэтому мы работаем, чтобы эти IPO произошли в этом году. Однако в соответствии с интересами этих компаний могут не делать листинг в этом году», - подчеркнул он.

Напомним, первыми на AIX были размещены акции национальной компании «Казатомпром». «Казахтелеком» планировалось вывести на IPO до конца III квартала прошлого года.