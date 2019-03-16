Теперь документ будут повторно рассматривать в обеих палатах
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Трамп заблокировал резолюцию конгресса об отмене режима ЧП на границе
ФОТО АР

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США об отмене введенного режима ЧП на границе с Мексикой. По данным ТАСС, он подписал соответствующий документ в присутствии членов администрации, в том числе вице-президента США Майкла Пенса, министра юстиции и генпрокурора США Уильяма Барра и министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

«У конгресса есть право принять эту резолюцию, а мой долг – наложить на нее вето», - заявил Трамп.

Глава минюста подчеркнул, что сама декларация президента о введении режима ЧП «определенно соответствовала всем нормам закона».

Как отмечает агентство, это первый случай применения президентского вето с момента вступления Трампа в должность.

Напомним, что в четверг сенат конгресса США проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного 15 февраля Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Ранее резолюцию уже приняла палата представителей. После того как президент наложил на документ вето, резолюцию будут повторно рассматривать в обеих палатах, чтобы набрать необходимые две трети голосов для преодоления президентского вето. Повторное голосование состоится ориентировочно 26 марта.

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