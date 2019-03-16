Врачи оценивают состояние пострадавших при взрыве в Астане как тяжелое

Врачи оценивают состояние пострадавших при взрыве в Астане в пятницу как тяжелое и пока не дают никаких прогнозов, сообщает «Казинформ» .

«Вчера в 17:53 и в 18:01 были доставлены двое пациентов, мужчина и женщина с термическими ожогами 50% и 70% поверхности тела. У женщины – 70%, у мужчины – 50%. Кроме этого, у пациентов термокоагуляционное поражение дыхательных путей. На данный момент состояние пациентов тяжелое, о прогнозах говорить рано. Проводятся все необходимые мероприятия для спасения жизни пациентов», - рассказал главный травматолог управления общественного здравоохранения Астаны Алексей Солод.

Между тем в пресс-службе НИИ травматологии и ортопедии рассказали о состоянии третьей пострадавшей женщины.

«Выставлен диагноз: множественная травма, закрытый перелом дистального метаэпифиза обеих костей правой голени со смещением, закрытый перелом латеральной лодыжки левой голени со смещением. Состояние пациентки стабильное, средней степени тяжести за счёт множественной травмы. Врачами НИИТО проведена блокада места переломов, наложено скелетное вытяжение, груз по оси 6,0 кг. После клинического разбора и подбора металлоконструкций, запланировано лечение в плановом порядке», - сообщили в НИИ.

Напомним, в пятницу произошел взрыв газового баллона в двухэтажном здании ТОО «МолПродуктСервис» по шоссе Алаш., в результате чего обрушилось потолочное перекрытие между первым и вторым этажом на предварительной площади 300 кв.м. Пострадали 3 человека. Двое пострадавших 1991 и 1970 года рождения с обширными ожогами были госпитализировали в Городскую больницу №1. Еще одна пострадавшая 1979 года рождения госпитализирована в НИИТО. Между тем один человек погиб: в ночь на субботу спасатели извлекли из-под завалов тело женщины.