Казахстан в апреле снизит добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки

Казахстан в апреле сократит добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки, а не на 200 тыс., как планировалось ранее, сообщил ТАСС глава минэнерго республики Канат Бозумбаев.

«Мы на сегодня сократили на 130 тыс. (баррелей в сутки – V). В апреле будет еще больше – выйдем на минус 300 тыс.», - сказал Бозумбаев.

Он напомнил, что это связано с плановым ремонтом на крупнейших месторождениях Кашаган и Тенгиз.

Ранее Минэнерго сообщило, что Казахстан отклонился от сделки ОПЕК+ всего на 20 тыс. баррелей в сутки. По взятым на себя обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+ республика должна была сократить добычу на 40 тыс. баррелей в сутки.

Между тем, по сообщению ТАСС, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на совместной пресс-конференции министров мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку заявил, что страны, которые участвуют в сделке по сокращению добычи нефти, могут выйти на полную реализацию условий соглашения уже в марте 2019 года.

«Я думаю, что по итогам марта мы сможем увидеть 100% исполнения, сейчас оно близко к 90%», - сказал он.

При этом он отметил, что те страны, которые не выполнили на 100% условия сделки, заверили его, что в ближайшее время улучшат показатели по сокращению добычи. Сам аль-Фалех пообещал, что Эр-Рияд будет удерживать добычу ниже 10 млн баррелей в сутки в течение марта и апреля, а также сократит поставки за рубеж до менее чем 7 млн баррелей в сутки.

По его информации, ОПЕК+ готов мониторить ситуацию на рынке нефти и во втором полугодии.

«Мы все еще видим, что запасы укрепляются. Особенно запасы в США остаются намного выше нормального уровня. Поэтому моя точка зрения и тех, с кем я говорил сегодня, - продолжать наши действия до июня точно. Но мы остаемся готовы продолжить мониторить ситуацию с той точки зрения, какие действия предпринимать, и во втором полугодии 2019 года», - сказал он.

Между тем глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что страны - участницы соглашения ОПЕК+ в мае-июне обсудят возможные дальнейшие решения по сделке о сокращении добычи нефти на второе полугодие.

В Баку в воскресенье состоялось заседание технического комитета ОПЕК+, а сегодня, 18 марта, пройдет заседание министерского мониторингового комитета. Министры в узком составе обсудят не только сценарии действий на ближайшие месяцы, но и то, как выполнить уже существующие договоренности. Также они официально озвучат итоги выполнения сделки ОПЕК+ по итогам февраля, которые в воскресенье подвел технический комитет. По данным источников ТАСС, план выполнен на 89% против 83% в январе. В частности, страны, входящие в ОПЕК, снизили добычу на 105% от принятых обязательств (месяцем ранее – на 91%). Участники сделки, которые не являются членами картеля, в феврале снизили добычу на 53% от плана, тогда как в январе уровень исполнения был 64%.

Напомним, ОПЕК и ряд нефтедобывающих стран, не входящих в картель, 7 декабря 2018 года в Вене договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Страны ОПЕК должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки, остальные участники сделки – на 383 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первую половину 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.