Казахстан отклонился от сделки с ОПЕК+ всего на 20 тыс. баррелей в сутки – Минэнерго

В рамках соглашения с ОПЕК+, достигнутого в декабре прошлого года, Казахстан должен сократить нефтедобычу на 40 тыс. баррелей в сутки. По данным министерства энергетики, республика в данный момент отклонилась от сделки на 20 тыс. баррелей в сутки.

По данным Минэнерго, в январе в Казахстане было добыто 8,0 млн тонн нефти, среднесуточная добыча составляет 258,3 тыс. тонн, что соответствует 1,885 млн баррелей в сутки, а в феврале, по предварительным данным, добыча нефти составила 7,23 млн тонн (средне-суточная добыча – порядка 259,3 тыс. тонн, 1,893 млн баррелей в сутки).

«Общая добыча за 2 месяца 2019 года составила порядка 15,2 млн тонн, среднесуточная добыча составила 257,6 тыс. тонн или 1,880 барр/сутки. Учитывая, что обязательства Казахстана перед ОПЕК+ составляют около 1,860 млн баррелей, то отклонение составляет всего на 20 тыс. баррелей/сутки, и это показывает, что Казахстан старается выдерживать свои обязательства перед ОПЕК+», - заявили в Минэнерго.

Напомним, 7 декабря в Вене состоялось 5-е заседание ОПЕК+, на котором было принято решение об общем снижении добычи ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей/сутки относительно уровня октября 2018 года (800 тыс. баррелей/сутки для стран ОПЕК, на 400 тыс. баррелей/сутки – для стран не-ОПЕК). Казахстан присоединился к данному решению, взяв на себя обязательства по снижению добычи нефти на 1,86 млн баррелей или на 40 тыс. баррелей/сутки относительно уровня ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что в январе Казахстан нарастил добычу на 50 тыс. в баррелей в сутки, до 2,08 млн, вместо снижения на 40 тыс. баррелей в сутки.

В кулуарах отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что республика планирует с середины марта сократить добычу на 200 тыс. баррелей в сутки. Снижение связано с ремонтными работами на месторождениях Кашаган и Карачаганак. При этом Бозумбаев отметил, что сокращение нефтедобычи такими темпами позволит Казахстану уже в марте выполнить свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, а в апреле добыча снизится в 2,5 раза от плана.